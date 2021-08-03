В Москве расширили перечень бесплатных лекарств

18:35
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин подписал распоряжение, которым расширил в столице перечень бесплатных лекарств и категорий их получателей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение о расширении категорий получателей и перечня лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Теперь люди, страдающие ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой или болезнью Бехтерева, смогут бесплатно получать иммунодепрессанты. То же касается горожан с глаукомой или катарактой: для них предусмотрены препараты группы простагландинов и ингибиторов карбоангидраза, с помощью которых лечат повышенное внутриглазное давление.
Между тем детям с первичным иммунодефицитом будут бесплатно выписывать иммуноглобулины: раньше их могли получить только пациенты с инвалидностью или гематологическими заболеваниями.
Уточняется, что распоряжение мэра коснется около 4 250 горожан. Предполагается, что на его реализацию из бюджета Москвы в год будет тратиться в среднем 87 миллионов рублей.
Ранее российское правительство продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Решение, которое было принято кабмином, поможет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать прием лекарств.
Минздрав разрешил больницам лечить лекарствами от благотворительных фондов
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