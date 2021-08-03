Лишь 4% россиян покупают лекарства онлайн – ВЦИОМ

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Подавляющее большинство россиян (80%) предпочитают ходить за лекарствами в аптеку, и только 4% чаще заказывают их через онлайн-сервисы. Об этом сообщают данные результата опроса ВЦИОМ.

По словам исследователей, почти не проявили интереса к онлайн-покупке лекарственных препаратов молодые люди в возрастной категории от 18 до 24 лет, а наибольший интерес у людей в возрасте от 35 до 44 и от 45 до 59 лет (18%). Из результатов опроса стало известно, что привычные аптеки россияне предпочитают из-за удобства, отсутствия необходимости ждать доставку, доверия и низкого риска вероятности подделок. Также покупатели выбирают обычные аптеки из-за неумения пользоваться онлайн-платформами.

Во всероссийском опросе ВЦИОМ-Спутника приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился методом телефонного интервью.

Ранее стало известно, что в Госдуме поддержали расширение обеспечения лекарствами людей с заболеваниями сердца.