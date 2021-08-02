Новый стандарт первичной медпомощи потребует квалифицированных врачей — Румянцев

Фото: из личного архива Румянцева
С разработкой нового общероссийского стандарта первичной медицинской помощи изменится и система подготовки врачей. Это потребует современных подходов в области медицинского образования. Об этом заявил академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
По словам Дениса Проценко, в новом стандарте важны не новые КТ и УЗИ. Главное требование – смена врачей и понятия "пациентоцентричности", которое должно быть в основе этой системы.
"Ориентация на пациента возможна, только если в России начнут готовить в достаточном количестве квалифицированных врачей. Соглашусь с Денисом Николаевичем в том, что сейчас программы подготовки специалистов не отвечают современным реалиям. Однако на современном уровне должны быть и зарплаты педагогов-медиков, которые занимаются образованием будущих врачей", – отметил Румянцев.
Ранее стало известно, что в Госдуме поддержали расширение обеспечения лекарствами людей с заболеваниями сердца. По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, решение обеспечить таких пациентов бесплатными лекарствами "спасло много жизней".
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