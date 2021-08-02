В Госдуме поддержали расширение обеспечения лекарствами людей с заболеваниями сердца

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил решение правительства РФ увеличить срок получения бесплатных лекарств для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает RT.

По мнению Тумусова, решение обеспечить таких пациентов бесплатными лекарствами "спасло много жизней". Он также отметил, что рад за людей, у которых появится возможность получать бесплатные лекарства в течение более продолжительного срока.

Представитель Госдумы уверен, что все лекарства по рецептам врачей в России должны стать бесплатными.

"Это где-то 500 миллиардов рублей в целом по стране. У нас в больницах лекарства выдают бесплатно, когда выписывают, на амбулаторном лечении – он (пациент. – Прим. ред) вынужден покупать, и поэтому многие люди живут в очень сложных условиях... Многие повторно заболевают, бывают очень печальные исходы", – подчеркнул Тумусов.

Ранее российское правительство продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Решение, которое было принято правительством, поможет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прерывать прием лекарств.