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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал о том, как адресная доставка лекарств помогает лечить серьезные заболевания.

"Пандемия доказала, что отечественная медицина должна быть выведена на новый уровень. Повышение доступности и качества медицинской помощи – одна из важнейших задач, стоящих перед отечественной медициной и наукой", – отметил профессор РАН в ходе круглого стола "Перспективы развития наномедицины", который прошел в Штабе общественной поддержки "Единой России".

По его словам, для достижения этого результата работа должна вестись по трем направлениям: своевременность медицинских услуг, правильность выбора лечения, диагностики и реабилитации и оценка результата, достигнутого специалистами.

Мажуга отметил, что программа "Лучший город Земли", представленная в июне, содержит целый ряд предложений по улучшению доступности здравоохранения: 4 миллиона москвичей обрели возможность получать помощь врачей в шаговой доступности от дома благодаря строительству новых поликлиник и других медицинских объектов. Однако важно не только делать систему удобной, но и внедрять новые эффективные технологии в медицину, в том числе добиваясь этого на законодательном уровне.

Профессор РАН рассказал об одной из таких перспективных технологий.

"Словосочетание "адресная доставка лекарств" можно с полным правом назвать одним из самых популярных за последние несколько десятилетий в научном сообществе. Впервые над этим вопросом задумались в конце XIX века, когда появился термин "волшебная пуля". Тогда речь шла о препарате, который при введении в организм больного избирательно находил бы и убивал возбудителя болезни, не повреждая при этом здоровые ткани. Однако буквально сразу же возникли две проблемы: направленное конструирование новых лекарств и создание систем для их адресной доставки", – отметил Мажуга.

По словам ученого, для лечения особенно важно не только подобрать оптимальную концентрацию лекарства, но и сделать так, чтобы именно этот состав попал к клеткам, которым нужна помощь.

"Просто взять и повысить концентрацию не получится, потому что есть риск уже не лечения, а отравления. И даже если спрятать препарат в контейнер, который дойдет до места назначения, остается вопрос: как дистанционно высвободить доставленное лекарство", – подчеркнул профессор РАН, который вместе с коллегами предложил и разработал новую систему адресной доставки лекарственных препаратов.

В ее состав входят три основных компонента: магнитные частицы, действующее вещество и его блокатор. Магнитные частицы выбраны в качестве носителей лекарства, поскольку ими можно управлять с помощью внешних магнитных полей. Действующее вещество – это лекарство, которое нужно доставить к больным тканям. Блокатор же полностью подавляет его действие в процессе доставки, не дает преждевременно вступать в химические реакции, имитируя контейнер.

В результате был разработан и экспериментально подтвержден принципиально новый подход к высвобождению лекарства, которое при помощи магнитных частиц можно адресно доставить в требуемое место в организме с использованием возможностей магнитного поля.

По мнению Мажуги, система адресной доставки препаратов становится одним из самых быстроразвивающихся направлений медицины, и если оно получит поддержку народной программы "Единой России", это могло бы серьезно продвинуть отечественное здравоохранение и сберечь здоровье многим людям.

Ранее сообщалось, что правительство столицы заключило офсетный контракт с Московским эндокринным заводом. Это позволяет снизить цены и сделать продукцию при гарантированном качестве более дешевой.