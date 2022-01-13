Кудрин сравнил уровень жизни в современной России и СССР

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Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был в СССР, заявил глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.

"В 2003–2004 годах мы восстановили уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза", – сказал он.

По словам Кудрина, в 1990-е и начале 2000-х годов были созданы базовые институты и приняты важные законы, благодаря чему в стране нормализовалась рыночная экономика. Он также подчеркнул, что рубль стал конвертируемой валютой, а показатель госдолга в России – один из самых низких в мире.

Ранее были названы российские города с самым высоким качеством жизни. Москва, Санкт-Петербург и Грозный вошли в тройку лидеров.

При оценке качества жизни аналитики изучали распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность, уровень дохода горожан, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, качество медицинского обслуживания, образования, работы городского дорожного хозяйства и ЖКХ, климат для ведения бизнеса, экологию.

