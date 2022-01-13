Кудрин сравнил уровень жизни в современной России и СССР

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был в СССР, заявил глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.
"В 2003–2004 годах мы восстановили уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза", – сказал он.
По словам Кудрина, в 1990-е и начале 2000-х годов были созданы базовые институты и приняты важные законы, благодаря чему в стране нормализовалась рыночная экономика. Он также подчеркнул, что рубль стал конвертируемой валютой, а показатель госдолга в России – один из самых низких в мире.
Ранее были названы российские города с самым высоким качеством жизни. Москва, Санкт-Петербург и Грозный вошли в тройку лидеров.
При оценке качества жизни аналитики изучали распространенность деструктивного поведения населения, конфликтность, уровень дохода горожан, склонность к миграции, интерес к культурным ценностям, качество медицинского обслуживания, образования, работы городского дорожного хозяйства и ЖКХ, климат для ведения бизнеса, экологию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: