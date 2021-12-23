Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

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Разгон инфляции приведет к разрушению благих целей, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже", напомнив ситуацию с обесцениванием лиры в Турции.

"Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. В принципе, мы находим золотую середину. Тут существуют какие угрозы? Ограничение роста. Цель – 4,4–4,5% роста. Повышение ставок снижает возможности, но мы этого пока не видим", – отметил президент.

Путин напомнил, что власти ведущих стран включили "печатный станок", что привело к инфляции и росту дефицита бюджетов, например, в США таргет вырос втрое, а в России – вдвое. В связи с этим американской Федеральной резервной системе придется принимать меры.

Путин также сообщил, что по итогам 2021 года ожидаемый уровень инфляции в России составит 8%, а рост реальных доходов – 3,5%. При этом он отметил, что названные показатели являются средними, однако власти вынуждены оперировать ими для наличия определенных ориентиров.

