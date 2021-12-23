Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в России

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Разгон инфляции приведет к разрушению благих целей, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже", напомнив ситуацию с обесцениванием лиры в Турции.
"Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. В принципе, мы находим золотую середину. Тут существуют какие угрозы? Ограничение роста. Цель – 4,4–4,5% роста. Повышение ставок снижает возможности, но мы этого пока не видим", – отметил президент.
Путин напомнил, что власти ведущих стран включили "печатный станок", что привело к инфляции и росту дефицита бюджетов, например, в США таргет вырос втрое, а в России – вдвое. В связи с этим американской Федеральной резервной системе придется принимать меры.
Путин также сообщил, что по итогам 2021 года ожидаемый уровень инфляции в России составит 8%, а рост реальных доходов – 3,5%. При этом он отметил, что названные показатели являются средними, однако власти вынуждены оперировать ими для наличия определенных ориентиров.
Путин рассказал, как пандемия повлияла на российскую экономику
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: