Инфляция в РФ ожидается на уровне 8% по итогам года – Путин

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По итогам 2021 года ожидаемый уровень инфляции в России составит 8%. Об этом заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в выставочном центре "Манеж".

"Это гораздо больше, чем прогнозировали, но все равно <...> рост реальных доходов ожидается на уровне 3,5%", – добавил президент.

При этом он отметил, что названные им показатели являются средними, однако власти вынуждены оперировать ими, чтобы иметь определенные ориентиры.

До этого глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии российская экономика оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые страны мира. По его словам, спад составил всего 3%, а восстановление прошло достаточно быстро.

