Путин сообщил о сокращении продолжительности жизни в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин сообщил, что продолжительность жизни в России сократилась до 70,1 года, что связано с пандемией коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции.

"Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить, – это продолжительность жизни, она у нас чуть-чуть сократилась", – отметил президент.

Путин подчеркнул, что в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из главных задач, которая стоит перед государством в сфере демографии.

"Она и с гуманитарной точки зрения, и с геополитической точки зрения, имея в виду народы населения страны, – 146 миллионов для такой огромной территории – это совершенно недостаточно", – отметил российский лидер.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что сокращение продолжительности жизни людей в среднем на десять лет является основным сценарием развития событий с коронавирусом. Она подчеркнула, что вариант натурального ослабления вируса не исключается, однако за два года пандемии он ослабел совсем незаметно.

