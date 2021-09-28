В Минздраве усомнились в сокращении продолжительности жизни из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 заявила, что коронавирусная инфекция может косвенно влиять на продолжительность жизни человека.
Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что основным сценарием развития событий с коронавирусом является сокращение продолжительности жизни людей в среднем на десять лет.
По ее словам, вакцина действует, но и вирус мутирует. У молодых людей есть иммунитет, и он справляется с коронавирусом или множественными иммунизациями, утончила она. Но к старости появляется все больше болезней, COVID-19 одна из них, поэтому продолжительность жизни уменьшается.
Баранова подчеркнула, что вариант натурального ослабления вируса не исключается, однако за два года пандемии он ослабел совсем незаметно.
Вместе с тем эксперт добавила, что вакцинация предупреждает тяжелое развитие COVID-19. "Соответственно, если считать, что сама коронавирусная инфекция утяжеляет течение хронических заболеваний, то вакцинация фактически от этого спасает", – подытожила Ткачева.
Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология", доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев рассказал, как человек может продлить себе жизнь до 100 лет. По словам эксперта, вероятность прожить век определяется за счет генетики либо благодаря соблюдению определенных правил.
Одним из факторов долгой жизни является физическая активность, обратил внимание эксперт. Необходимы аэробные нагрузки, например быстрая ходьба, бег и плавание. Они обеспечат защиту сердца и сосудов, а также помогут бороться с ожирением. Помогут и силовые нагрузки: работа с собственным весом в тренажерном зале.
Кроме того, для продления жизни человеку необходимо заниматься упражнениями на баланс, говорит специалист. В пример он привел лечебную гимнастику тай-чи, также помогут упражнения на растяжку. Важным шагом на пути к 100-летию является правильное питание, подчеркнул геронтолог.
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