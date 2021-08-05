Ученые нашли способ спрогнозировать износ организма

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Ученые из Королевского университета Белфаста выяснили, что физический износ организма можно спрогнозировать по показателям анализа крови. Об этом сообщается в статье исследователей.

"Группа исследователей обнаружила, что набор биомаркеров – показателей, взятых в ходе обычных анализов крови, – может быть использован для прогнозирования будущего состояния здоровья и связанного с этим качества жизни на срок до пяти лет", – говорится в сообщении.

В работе ученые отметили, что примерно у четверти взрослого населения Великобритании диагностированы два и более хронических заболевания, причем мультиморбидность более распространена среди низших социально-экономических групп населения.

"Ранние признаки старения, связанного со стрессом, которые в конечном итоге могут привести к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти, может быть трудно обнаружить у более молодых и здоровых групп населения", – предупредили специалисты.

В ходе исследований они проанализировали более 7 тысяч образцов крови. Они сравнили оценку аллостатической нагрузки с самооценкой физического здоровья, учитывая возраст, доход, образование, физическую активность и диету каждого участника.

Ученые предположили, что информация об аллостатической нагрузке, основанная на стандартных анализах крови, может стать катализатором изменения образа жизни или других мер, задерживающих преждевременное старение.

Ранее ученые выяснили, как некоторым людям удается прожить более 100 лет. Специалисты изучили микробиомы в кале 160 японцев, средний возраст которых достигал 107 лет.

Они выяснили, что долгожители не так восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям. Это позволяет им легче пережить инфекционные заболевания. Все дело в уникальных микробиомах в пищеварительной системе, которые защищают от бактериальных инфекций.