Эксперты перечислили интересные факты о температуре тела человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ученые университета Хопкина выяснили, что температура тела человека может подниматься не только во время болезни, сообщает Pravda.Ru.

Согласно данным Национальной медицинской библиотеки США, нормальная температура тела обычно считается до 37 градусов, но она может и колебаться. В зависимости от условий окружающей среды человеческое тело приспосабливает свою температуру.

По словам специалистов, у младенцев и меленьких детей она более высокая, чем у взрослых, так как площадь поверхности их тела больше относительно их веса, а также у них более активный метаболизм.

Также известно, что у мужчин и женщин температура тела различается. В The Lancet опубликовано исследование, в котором говорится, что температура тела женщин в среднем на 0,4 градуса выше, чем у мужчин, но при этом женские руки в среднем на 2,8 градуса холоднее мужских.

При этом эксперты опровергли распространенное мнение о том, что большая часть тепла тела теряется через голову. По словам ученых, когда дело доходит до потери тепла, любая часть тела, которая не покрыта, теряет тепло и пропорционально снижает температуру тела.

Кроме того, специалисты рассказали, что температуру тела может повысить острая еда.

Ранее эксперты рассказали, как определить, пьян человек или ему требуется помощь. По словам специалистов, некоторые заболевания могут давать внешнюю картину, схожую с опьянением. Часто речь идет о довольно серьезных заболеваниях, когда человеку надо оказать помощь как можно быстрее.