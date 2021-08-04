Ученые назвали способы нормализовать режим дня

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Восстановить режим дня людям, которые вернулись в офисы после долгой работы в режиме онлайн, поможет контроль сна. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста из центра сомнологии в клинике Майо из Рочестера, доктора Бханупракаша Коллу, без перемещения от дома до работы и обратно, которое было во время пандемии, у людей появилось больше времени на сон.

"И придется потратить какое-то количество времени, чтобы вернуться к старому распорядку", – отметил врач.

Среди основных методов адаптации специалисты называют определение постоянного времени засыпания и пробуждения. По мнению ученых, это касается и выходных дней. Как отмечается, такой способ поможет организму настроить циркадный ритм. Также специалисты советуют отказаться от алкоголя, курения и напитков с кофеином перед сном.

По мнению ученых, улучшить качество ночного сна поможет отказ от случайных перерывов на сон в дневное время.

Профессор клинической медицины в медицинской школе Кека в Университете Южной Калифорнии Радж Дасгупта пояснил, что если очень хочется поспать днем, то нужно делать это правильно.

"Это 15–20-минутный сон между полуднем и двумя часами дня, когда большинство из нас чувствуют усталость и изнеможение", – отметил Дасгупта.

Также ученые советуют больше времени уделять тренировкам, а готовиться ко сну советуют за час до отбоя.

Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова ранее раскритиковала привычку долго спать в выходные. Врач отметила, что в выходные следует вставать по графику будней и только потом позволить себе "час-полтора поваляться в кровати". Медик также обратила внимание на то, что зачастую люди пренебрегают наиболее эффективным временным отрезком для сна.

Добрецова указала, что в ночное время вырабатываются такие гормоны, как мелатонин, которые помогают организму бороться со стрессом.