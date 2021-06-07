В России разработали технологию воссоздания снов

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В России разработали способ воссоздания снов за счет использования нейрогарнитуры. Об этом сообщает RT.

Разработку представили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Эксперты создали интерфейс типа "мозг – компьютер", основанный на электроэнцефалографии и нейросетях.

"Сны нам снятся в REM-фазе, сопровождаемой высокой активностью мозга. Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию – приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и т. д. – удастся. То есть в своих ощущениях от сна вы сможете разобраться", – рассказал участник проекта, руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев.

По предварительным прогнозам ученых, записывать сны можно будет уже в 2025 году. При этом сам по себе проект "Ассистивные нейротехнологии", на базе которого ведется разработка, активен с 2017 года, в работе задействована программа NeuroNet НТИ.

Президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов ранее назвал наиболее комфортную температуру для сна. По словам специалиста, качество ночного отдыха падает, если в помещении теплее 25 градусов.