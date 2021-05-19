Сомнолог назвал температуру воздуха для комфортного сна

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При температуре выше 25 градусов ухудшается качество сна. При этом как отметил президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, столичные квартиры еще не прогрелись для достижения таких показателей.

По его словам, при этой температуре начинает нарушаться терморегуляция, поэтому человек хуже спит. В таком случае к системам производства и отвода тепла в организме начинают предъявляться повышенные требования.

"Речь идет в основном о потовых железах – человек начинает разогреваться и больше потеть, и качество сна существенно ухудшается. Но, так как все-таки не прогревается пока воздух в квартирах выше 25 градусов, пока это еще не критично", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

Бузунов отметил, что комфортной для сна считается температура воздуха от 18 до 23 градусов. Некоторые, по словам эксперта, спят при 17 градусах. Кроме того, есть те, кто спит под простыней зимой или летом под пуховым одеялом.

Ранее руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева рассказала, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния.

Врач пояснила, что насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать.