Врач назвала длительный сон признаком болезни

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Руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева рассказала в интервью радио Sputnik, что слишком долгий сон может быть симптомом болезненного состояния.
Врач пояснила, что речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима.
Насторожиться следует, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, уточнила сомнолог. "Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией", – подчеркнула Царева.
В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором – отмечается повышенная потребность в нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней.
Невролог добавила, что к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, они требуют консультации специалиста.
Кандидат медицинских наук Ирина Добрецова ранее раскритиковала привычку долго спать в выходные. Врач отметила, что в выходные следует вставать по графику будней и только потом позволить себе "час-полтора поваляться в кровати".
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