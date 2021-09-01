Израильские ученые выявили способы замедлить старение

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Специалисты Technion Israel Institute of Technology в Израиле нашли способ замедлять процесс старения организма человека. Об этом сообщает "Мир 24".
Ученые проводили исследование с целью объяснить более тяжелое течение коронавируса у пожилых. Было установлено, что с возрастом человек теряет место в организме для В-клеток – именно они отвечают за выработку антител против патогенов.
"Нам удалось обнаружить ряд специфических гормональных сигналов, поступающих от старых иммунных клеток, а также клеток памяти, которые препятствуют процессу выработки в костном мозге новых В-клеток", – заявили эксперты.
По мнению авторов исследования, открытие потенциально пригодно для создания методик замедления процесса старения.
Ученые из Королевского университета Белфаста ранее рассказали о перспективном механизме прогнозирования износа организма минимум на пять лет. По словам исследователей, этот показатель можно было бы рассчитывать на основании биомаркеров крови.
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