Кудрин опроверг информацию об эмиграции в Израиль

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что находится в Израиле, однако в ближайшее время вернется в РФ, чтобы выступить с докладом в Совфеде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Уточняется, что до этого в популярных телеграм-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.
"Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты", – пояснил председатель Счетной палаты РФ.
Ранее опровергла свою эмиграцию из России журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что не собиралась никуда сбегать, а просто отправилась в давно запланированный отпуск. Не подтвердила информацию об отъезде и российская певица Алла Пугачева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, как Владимир Путин реагирует на сообщения о решении некоторых звезд покинуть Россию на фоне событий на Украине. По его словам, "отъехавшая звезда не может сделать общую погоду". Также он призвал не драматизировать такие случаи.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: