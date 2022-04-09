Кудрин опроверг информацию об эмиграции в Израиль

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что находится в Израиле, однако в ближайшее время вернется в РФ, чтобы выступить с докладом в Совфеде. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Уточняется, что до этого в популярных телеграм-каналах появились сообщения, что Кудрина видели в отеле на израильском курорте.

"Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты", – пояснил председатель Счетной палаты РФ.

Ранее опровергла свою эмиграцию из России журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она отметила, что не собиралась никуда сбегать, а просто отправилась в давно запланированный отпуск. Не подтвердила информацию об отъезде и российская певица Алла Пугачева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, как Владимир Путин реагирует на сообщения о решении некоторых звезд покинуть Россию на фоне событий на Украине. По его словам, "отъехавшая звезда не может сделать общую погоду". Также он призвал не драматизировать такие случаи.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.