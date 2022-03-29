В Госдуме высказались об идее отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц, сообщает RT.

Парламентарий считает, что мораторий отменять не нужно, поскольку ошибки судебной системы могут привести к человеческим жертвам.

"Государство не вправе лишать жизни своих граждан ни при каких обстоятельствах. Мы не можем сегодня назвать нашу судебную систему прозрачной, мы не можем сказать, что не ошибаются следственные органы", – подчеркнула она.

Ранее Ирина Волынец выступила с предложением отменить в России мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Она отметила, что выход России из Совета Европы снял правовые ограничения для возвращения в стране смертной казни. По мнению Волынец, введение данной меры наказания для педофилов-убийц должно стать справедливым ответом на возросшую жестокость преступлений против несовершеннолетних.

До этого председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил возможность возвращения к практике смертной казни в России. По его мнению, до тех пор пока происходят умышленные убийства, вопрос о применении высшей меры наказания остается актуальным.

