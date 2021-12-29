Глава КС допустил возможность возвращения смертной казни в России

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В России в будущем возможен возврат смертной казни, считает председатель Конституционного суда. Об этом он заявил в своей новой книге, которая была опубликована на сайте суда.
Зорькин подчеркнул, что в РФ введен бессрочный мораторий на применение смертной казни, который был необходим для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил данное решение, при этом формально высшая мера наказания в стране не отменена.
"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", – написал председатель КС.
По мнению Зорькина, вопрос о применении подобного наказания будет актуален, пока происходят умышленные убийства. Он выразил позицию, что большую роль играет общая правовая ситуация в стране.
"От того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства", – добавил автор.
Последний смертный приговор в России привели в исполнение 2 сентября 1996 года. Имя казненного официально не оглашалось.
Ранее депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. По мнению парламентария, виновные должны нести еще более жесткую ответственность, чем предусмотрена нынешним законодательством.
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