21:30
Фото: ТАСС/AHMED JALLANZO/EPA
В Сьерра-Леоне отменили смертную казнь. Соответствующий закон подписал президент страны Джулиус Маада Био.
"В истории Сьерра-Леоне открыта новая страница. По прошествии 20 лет власти выполнили свое обязательство, и смертная казнь в республике полностью отменена", – приводит слова главы государства Agence France-Presse.
Конституция, предусматривающая смертную казнь, действовала в Сьерра-Леоне с 1991 года. Она применялась за государственную измену, мятеж, убийство или кражу, сопровождающуюся отягчающими обстоятельствами.
В последний раз смертную казнь применяли в стране в 1998 году. Тогда за попытку государственного переворота казнили 24 офицера.
Ранее в Госдуме выступили за отмену моратория на смертную казнь для педофилов. Так депутат прокомментировал новость о задержании в Кемеровской области мужчины по подозрению в убийстве двух школьниц.
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь после гибели детей в Кузбассе
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