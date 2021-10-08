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В Сьерра-Леоне отменили смертную казнь. Соответствующий закон подписал президент страны Джулиус Маада Био.

"В истории Сьерра-Леоне открыта новая страница. По прошествии 20 лет власти выполнили свое обязательство, и смертная казнь в республике полностью отменена", – приводит слова главы государства Agence France-Presse.

Конституция, предусматривающая смертную казнь, действовала в Сьерра-Леоне с 1991 года. Она применялась за государственную измену, мятеж, убийство или кражу, сопровождающуюся отягчающими обстоятельствами.

В последний раз смертную казнь применяли в стране в 1998 году. Тогда за попытку государственного переворота казнили 24 офицера.

Ранее в Госдуме выступили за отмену моратория на смертную казнь для педофилов. Так депутат прокомментировал новость о задержании в Кемеровской области мужчины по подозрению в убийстве двух школьниц.

