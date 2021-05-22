Омбудсмен Подмосковья призвала подумать об отмене моратория на казнь для педофилов

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей
Для педофилов необходимо отменить мораторий на смертную казнь, или же подумать о том, чтобы те сидели пожизненно, а их труд использовали на благо общественности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову.
Она выступила за то, чтобы виновные не выходили, ведь часто у них случается рецидив, который позже невозможно вылечить.
"Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас и общество к этому не готово… По крайней мере надо подумать о том, чтобы они сидели пожизненно, а их силу и труд использовать на благо общества", – рассказала Мишонова.
Ранее детский омбудсмен Подмосковья в своем телеграм-канале "Осторожно! Дети" репостнула сообщение о поимке убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области. Им оказался неоднократно судимый за изнасилования педофил. В сообщении содержался призыв к введению смертной казни за такое преступление.
В сентябре минувшего года в Госдуме поддержали идею создать единый на страну реестр педофилов. При этом зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина заявила, что сама по себе эта мера не решит существующие проблемы.
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