В США ввели временный мораторий на смертную казнь

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Власти США ввели временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд, мораторий будет действовать во время проверки Минюста.

"Минюст должен гарантировать, что в федеральной уголовной системе каждому человеку не только предоставлены права, согласно Конституции и законам США, но и справедливое и гуманное обращение", – объяснил генпрокурор.

В Соединенных Штатах смертные казни разрешены на федеральном уровне. При этом 23 штата, Вашингтон и Пуэрто-Рико ввели отказ от высшей меры наказания.

В 2021 году смертной казни в США были подвергнуты три человека, в 2020 году казнены 17 человек.

Ранее власти Соединенных Штатов впервые с 1953 года привели в исполнение смертный приговор женщине. Осужденная по обвинению в особо жестоком убийстве беременной в 2004 году Лиза Монтгомери была казнена 13 января с помощью смертельной инъекции.

