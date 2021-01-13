В США впервые за 70 лет казнили женщину

12:46
Фото: Москва 24
Власти Соединенных Штатов впервые с 1953 года привели в исполнение смертный приговор женщине, сообщает New York Times.
Осужденная по обвинению в особо жестоком убийстве беременной в 2004 году Лиза Монтгомери была казнена в среду, 13 января, с помощью смертельной инъекции. Медики тюрьмы Терре-Хот в штата Индиана констатировали ее смерть в 1:31 по местному времени (9:31 мск). Изначально планировалось, что приговор исполнят 8 декабря, однако казнь была отложена по решению суда.
Накануне суд вынес решение о новой отсрочке казни Монтгомери в связи с проблемами с ее психическим здоровьем, но Верховный суд США отклонил его вечером 12 января. Адвокат осужденной Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, исполнив приговор в отношении ее психически больной клиентки.
Восстановление смертной казни в федеральных тюрьмах США после 17-летнего перерыва было объявлено в июле Верховным судом США. Казнь Лизы Монтгомери стала одиннадцатой по счету и первой казнью женщины, осуществленной в соответствии с решением суда.
Ранее сообщалось, что заключенные в США незаконно получили пособия по безработице из-за пандемии COVID-19 на общую сумму до миллиарда долларов.
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