Серийный убийца Самюэль Литтл умер в США в возрасте 80 лет

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Серийный убийца Самюэль Литтл скончался в одной из больниц штата Калифорния в возрасте 80 лет, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей управления по вопросам исполнения наказаний.

В последние годы осужденный болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем. По предварительным данным, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного.

Литтла признали виновным почти в 60 убийствах, сам он сознался в 93 преступлениях. При этом до 2018 года свою причастность к преступлениям он отрицал.

В ноябре серийный убийца Питер Сатклифф, также известный как Йоркширский потрошитель, умер от коронавируса в тюрьме, где отбывал свое пожизненное заключение. Ему было 74 года.