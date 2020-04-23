СК возбудил уголовное дело по преступлениям нацистов в Карелии

15:44
Фото: ТАСС/Георгий Коновалов
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что ведомство возбудило уголовное дело по факту нацистских преступлений в Карелии в годы Великой Отечественной войны.
После оккупации территории Карело-Финской ССР захватчики развернули сеть концентрационных лагерей. Следователями установлено, что в настоящий момент в Карелии проживают свыше 2 тысяч человек, которые в несовершеннолетнем возрасте прошли через эту систему.
На официальном сайте СК РФ Петренко рассказала, что на оккупированных территориях с 1941 по 1944 год в 14 концлагерях побывало около 24 тысяч узников. На основе архивных материалов и по результатам процессуальной проверки выяснилось, что в нацистской системе отбывания наказаний погибло не менее 8 тысяч человек, среди которых были 2 тысячи детей. Также установлено, что более 7 тысяч военнопленных было зверски казнено.
"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности", – подчеркнула Петренко.
После проведения проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 357 УК РФ ("Геноцид"). Петренко подчеркнула, что СК продолжит работу над преступлениями на территории РФ, основами для которых стали идеи "человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени".
Петренко заявила, что для таких злодеяний нет срока давности.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по аналогичной статье в отношении убийства более 30 тысяч мирных жителей в Ростовской области. Они были расстреляны в годы нацистской оккупации (1942-1943) войсками СС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: