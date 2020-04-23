СК возбудил уголовное дело по преступлениям нацистов в Карелии

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что ведомство возбудило уголовное дело по факту нацистских преступлений в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

После оккупации территории Карело-Финской ССР захватчики развернули сеть концентрационных лагерей. Следователями установлено, что в настоящий момент в Карелии проживают свыше 2 тысяч человек, которые в несовершеннолетнем возрасте прошли через эту систему.

На официальном сайте СК РФ Петренко рассказала, что на оккупированных территориях с 1941 по 1944 год в 14 концлагерях побывало около 24 тысяч узников. На основе архивных материалов и по результатам процессуальной проверки выяснилось, что в нацистской системе отбывания наказаний погибло не менее 8 тысяч человек, среди которых были 2 тысячи детей. Также установлено, что более 7 тысяч военнопленных было зверски казнено.

"В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление всех обстоятельств преступлений, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности", – подчеркнула Петренко.

После проведения проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 357 УК РФ ("Геноцид"). Петренко подчеркнула, что СК продолжит работу над преступлениями на территории РФ, основами для которых стали идеи "человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени".

Петренко заявила, что для таких злодеяний нет срока давности.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по аналогичной статье в отношении убийства более 30 тысяч мирных жителей в Ростовской области. Они были расстреляны в годы нацистской оккупации (1942-1943) войсками СС.