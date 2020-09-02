В Камбодже скончался "палач красных кхмеров", убивший 14 тысяч человек

10:49
Фото: twitter.com/cambodiadaily
В камбоджийской тюрьме умер печально известный "палач красных кхмеров" Кайнг Гек Ив, руководивший тюрьмой для пыток Туол Сленг S-21 в Пномпене, сообщает "Экспресс газета".
"Товарищ Дуч", как называли Кайнг Гек Ива, отбывал пожизненное наказание за свои деяния при режиме диктатора Пол Пота. В возглавляемой им тюрьме погибло не менее 14 тысяч человек, также он был свидетелем гибели тысяч людей во время геноцида в Камбодже.
Дуч скончался в возрасте 77 лет сразу после полуночи в среду в Госпитале кхмерско-советской дружбы в Пномпене. Причины смерти не уточняются, однако в последнее время пожилой мужчина сильно болел.
В 2010 году трибунал ООН признал Дуча виновным в массовых убийствах, пытках и преступлениях против человечности в тюрьме Туол Сленга, которую разместили в школе, где Кайнг Гек Ив работал учителем математики.
Приговор приспешнику Пол Пота вынесли в 2012 году. К этому моменту он принял христианство и покаялся в своих преступлениях. Апелляция, в которой утверждалось, что он просто выполнял приказы высших руководителей, была отклонена.
Пол Пот – генсек ЦК Коммунистической партии Кампучии (1963—1981), лидер движения красных кхмеров. Его правление сопровождалось массовыми репрессиями и голодом. В период его правления погибло и было замучено от 1 до 3 миллиона человек.
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