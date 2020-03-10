Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме

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Президент РФ Владимир Путин раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали только украинцы. Российский лидер назвал это утверждение чушью, как сообщает ТАСС.

По словам Путина, слова украинского коллеги отражают существующую политическую конъюнктуру. Президент добавил, что ветераны войны болезненно воспринимают попытки изменить историю задним числом.

"Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок", – заявил российский лидер.

Путин отметил, что Владимир Зеленский за счет резких высказываний в адрес России пытается добиться расположения польских властей. В Польше при этом уже длительное время критически оценивают роль СССР в победе над фашизмом.

О роли украинцев президент Украины заявил на мероприятиях в честь 75-летней годовщины со дня освобождения Освенцима.

Ранее Владимир Путин заявил, что заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны не соответствуют действительности. Глава государства назвал эти слова чушью.

