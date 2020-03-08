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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предрек Киеву "катастрофу" в День Победы. Он заявил, что стране необходимо, чтобы западные лидеры, планирующие визит в РФ 9 Мая, предварительно посетили Киев.

"Если они все-таки поедут, а это большое "если", то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как – в Москву едут, а в Киев не едут?", – приводит РИА Новости его слова.

Дипломат отметил, что это было бы логичным, так как вся Европа отмечает праздник 8 мая.

Также Климкин предположил, что президент РФ будет обсуждать с западными лидерами Украину, что для страны невыгодно.

"Украинская дипломатия должна все сделать, чтобы их затащить. <...> Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая", – заключил экс-министр.

На Украине с 2015 года отмечают 8 мая День памяти и примирения. Тем самым Киев приобщился к западноевропейской традиции праздновать победу над нацистской Германией. Основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно в этот день.

Ранее представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины от празднования Дня Победы. Он заявил, что нельзя забывать сделанное прошлой Германией, вследствие чего ее нельзя простить.