Пушков прокомментировал отказ Украины от празднования Дня Победы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков поделился мнением о нежелании Украины праздновать День Победы.

Он прокомментировал слова главы МИДа Украины Вадима Пристайко. Ранее дипломат сообщил, что Украина готова простить Германию за события 75-летней давности. Пристайко полагает, что "именно в эту сторону должно идти празднование".

Пушков же написал в своем микроблоге в Twitter, что нельзя забывать сделанное прошлой Германией, вследствие чего ее нельзя простить. Он считает, что, согласно такой логике, Адольф Гитлер также заслуживает прощения.

Пристайко не намерен праздновать День Победы: «Через 75-лет после войны мы готовы друг другу простить». Т.е., не было в той войне ни правых, ни виноватых. Значит, и Гитлера надо простить - такова логика Пристайко. Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 29, 2020



Ранее в связи с заявлением Пристайко об отказе от празднования Дня Победы высказался зампредседателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он считает, что за такие слова главе украинского МИДа должно быть стыдно. Также он добавил, что данная мера нацелена на разрушение национальной памяти.