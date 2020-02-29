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Политика

17:49

Пушков прокомментировал отказ Украины от празднования Дня Победы

политика за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков поделился мнением о нежелании Украины праздновать День Победы.

Он прокомментировал слова главы МИДа Украины Вадима Пристайко. Ранее дипломат сообщил, что Украина готова простить Германию за события 75-летней давности. Пристайко полагает, что "именно в эту сторону должно идти празднование".

Пушков же написал в своем микроблоге в Twitter, что нельзя забывать сделанное прошлой Германией, вследствие чего ее нельзя простить. Он считает, что, согласно такой логике, Адольф Гитлер также заслуживает прощения.


Ранее в связи с заявлением Пристайко об отказе от празднования Дня Победы высказался зампредседателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он считает, что за такие слова главе украинского МИДа должно быть стыдно. Также он добавил, что данная мера нацелена на разрушение национальной памяти.

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