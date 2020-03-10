Путин ответил фразой "мы повторим" на вопрос об итогах ВОВ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимир Путин заявил, что в случае необходимости страна вновь сможет отразить угрозу, подобную Великой Отечественной войне (ВОВ).
Таким образом президент России ответил в интервью ТАСС на вопрос о вероятности мировой войны. Отрывок опубликован на странице агентства в YouTube.
"Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – сказал Путин.
Ранее Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе сказано, что он был организован ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия войны 1941–1945 годов.
В феврале президент России заявил главе Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне, а также подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии.
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