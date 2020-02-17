Выставка в честь 75-летия Победы откроется в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выставка под названием "Человек и война. Нерассказанная история" откроется в Музее современной истории России.

Как сообщили в пресс-службе музея, его запустят 21 февраля. В экспозиции будет представлен комплекс вещей студентов Московского художественного училища.

В частности, там расположатся предметы, связанные с жизнью первой женщины-министра Александры Коллонтай, разведчика Николая Кузнецова, певицы и актрисы Клавдии Шульженко.

Всего на выставке будут представлены более 300 предметов, среди которых материалы, скомплектованные в военные годы, а также документы из семейных альбомов.

Ранее стало известно, что в День защитника Отечества 23 февраля Музей Победы на Поклонной горе смогут бесплатно посетить военнослужащие, курсанты военных и кадеты.