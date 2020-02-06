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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников дал старт акции "Никто не забыт, ничто не забыто". Мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы. В его рамках запланировано посещение ветеранов ВОВ, сообщает пресс-служба главы столичного парламента.

"Цель нашей акции "Никто не забыт, ничто не забыто" – прийти в дом к каждому из 32 жителей – участников Великой Отечественной войны района Южное Медведково и поздравить с 75-летием Великой Победы. Акция стартовала сегодня и продлится до 7 мая 2020 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шапошников в день старта акции посетил ветерана войны Марию Никитину, которой в этом году исполнится 98 лет.

"Задача не просто поздравить и подарить подарок, а выслушать просьбы и наказы. Нас попросили привести в порядок одну из комнат квартиры. У муниципальных депутатов есть такая возможность. Мы решим этот вопрос", – сообщил председатель Мосгордумы.

Мария Никитина в начале войны трудилась на фабрике под Владимиром. В июне 1942 года ее мобилизовали на курсы медсестер, однако впоследствии она была направлена на узел связи в 35-й отдельный полк связи 43-й армии. Там она прослужила до окончания войны.

Ранее стало известно о старте проекта #ПочтаПобеды, в рамках которого все желающие могут написать письмо ветеранам. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев будут рассказаны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, кто расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.