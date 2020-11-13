Осужденный на пожизненное йоркширский серийный убийца умер от COVID-19

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Серийный убийца Питер Сатклифф, также известный как йоркширский потрошитель, умер от коронавируса в тюрьме, где отбывал свое пожизненное заключение. Ему было 74 года, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что мужчина сам отказался от лечения, когда после заражения был доставлен в университетскую больницу Северного Дарема.

Свое первое убийство потрошитель совершил в 1975 году. Всего от его руки погибло 13 женщин. На суде британец заявил, что некие "божественные голоса" якобы призывали его убивать проституток.

Ранее в камбоджийской тюрьме умер печально известный "палач красных кхмеров" Кайнг Гек Ив, руководивший тюрьмой для пыток Туол Сленг S-21 в Пномпене.

Он скончался в возрасте 77 лет в Госпитале кхмерско-советской дружбы в Пномпене. Причины смерти не уточняются, однако в последнее время пожилой мужчина сильно болел.