Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15:49

Осужденный на пожизненное йоркширский серийный убийца умер от COVID-19

за рубежом

Фото: AP Photo/Pyne

Серийный убийца Питер Сатклифф, также известный как йоркширский потрошитель, умер от коронавируса в тюрьме, где отбывал свое пожизненное заключение. Ему было 74 года, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что мужчина сам отказался от лечения, когда после заражения был доставлен в университетскую больницу Северного Дарема.

Свое первое убийство потрошитель совершил в 1975 году. Всего от его руки погибло 13 женщин. На суде британец заявил, что некие "божественные голоса" якобы призывали его убивать проституток.

Ранее в камбоджийской тюрьме умер печально известный "палач красных кхмеров" Кайнг Гек Ив, руководивший тюрьмой для пыток Туол Сленг S-21 в Пномпене.

Он скончался в возрасте 77 лет в Госпитале кхмерско-советской дружбы в Пномпене. Причины смерти не уточняются, однако в последнее время пожилой мужчина сильно болел.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать