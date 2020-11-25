Заключенные в США незаконно получили миллиард долларов

15:48
Фото: AP/Sean Rayford
Заключенные в США незаконно получили пособия по безработице из-за пандемии COVID-19 на общую сумму до миллиарда долларов. Об этом рассказала прокурор округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.
"Мошенничество действительно ошеломляет", – приводит РИА Новости ее слова.
По словам Шуберт, с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Деньги получали как сами заключенные, так и их родственники и близкие.
В своих заявлениях преступники использовали поддельные номера социального страхования и имена. В ряде случаев имена были указаны настоящие, причем в число получателей пособия вошли даже 133 человека, осужденных на смертную казнь.
Как выяснилось, мошенничество стало возможным за счет того, что в штате нет системы сопоставления данных о заключенных и действительно безработных граждан.
Ранее сообщалось, что москвичка 1940 года рождения выкинула в окно 1 миллион рублей, поддавшись на обман афериста. Он представился участковым и предложил жертве поучаствовать в поимке телефонных мошенников с поличным.
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