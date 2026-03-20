20 марта, 12:50

Наука

Маск назвал милой теорию советского ученого Кардашева о цивилизации

Фото: AP Photo/Pool Photo/Kevin Lamarque

Американский предприниматель Илон Маск оценил теорию советского ученого Николая Кардашева, в соответствии с которой уровень развития цивилизации определяется количеством доступной ей энергии.

В статье, привлекшей внимание миллиардера, говорится, что, согласно шкале Кардашева, цивилизации II типа могут использовать всю энергию своей звезды. Цивилизации III типа, в свою очередь, имеют доступ к ресурсам целой галактики.

"Мило", – цитирует пост Маска в соцсети Х сайт "Комсомольской правды".

Поводом для комментария бизнесмена стали заявки американских компаний на запуск спутников, работающих на солнечной энергии для проведения вычислений.

В начале февраля Маск анонсировал строительство саморазвивающегося города на Луне. Реализовывать задачу будет его корпорация SpaceX.

По признанию предпринимателя, пункт будет работать за счет солнечной энергии. Ожидается, что все мероприятия будут завершены менее чем за 10 лет. Причем сразу после компания планирует возвести еще один город на Марсе.

