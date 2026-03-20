Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля

Россия оказалась на третьем месте среди стран "Большой двадцатки" (G20) по доступности картофеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

В частности, килограмм данного овоща в РФ обходится в 52,1 рубля. Дешевле его можно приобрести только в Индии, занявшей в списке первое место со стоимостью в 30,3 рубля, и Турции, расположившейся с ценой в 45,9 рубля на втором месте.

"Картофель в России остается социально значимым продуктом с высокой конкуренцией и ограниченной маржой, а чувствительный к цене спрос не позволяет производителям и ретейлу существенно повышать стоимость. Дополнительную роль играет цикличность: в урожайные годы возникает перепроизводство, что давит на цены и удерживает их на низком уровне", – рассказал директор по стратегии одной компании Ярослав Кабаков.

Четвертой страной по доступности овоща, в свою очередь, стал Китай, где килограмм оценивается в 59,8 рубля. Пятое место заняла Бразилия (95 рублей), а шестое – Аргентина (96,7 рубля).

Вместе с тем Саудовская Аравия, Индонезия и ЮАР вошли в топ-стран с одними из самых высоких цен на картофель – цена за килограмм там составляет 108,9, 112,2 и 113 рублей соответственно. Следом идут Германия (127 рублей) и Великобритания (139,2 рубля).

Жители Италии и Мексики платят примерно одинаковую цену – 167,9 и 171,2 рубля соответственно, а во Франции стоимость превышает 186 рублей.

При этом пятерка государств с самыми высокими ценами на картофель в G20 включает Южную Корею (281 рубль), США (236,7 рубля), Австралию (226,9 рубля), Канаду (222,8 рубля) и Японию (217,1 рубля).

"Наиболее высокие цены на картофель в Южной Корее, США, Австралии, Канаде и Японии объясняются противоположной экономикой: высокой стоимостью труда и земли, жесткими стандартами качества и переработки, а также структурой спроса, при которой потребитель готов платить больше за упакованный и переработанный продукт", – пояснил эксперт.

Ранее Картофельный союз призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ввести минимальную закупочную цену на картофель в России для торговых сетей. Она должна будет составлять около 30–60 рублей.

Организация считает, что такая мера позволит производителям исключить провалы в доходах в годы хорошего урожая. В частности, торговые сети могли бы приобретать 80% урожая картофеля по минимальной стоимости, а 20% они продавали бы на оптовом рынке или через аукционы, но также по равной или превосходящей минимальной цене.