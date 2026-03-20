Сергей Собянин рассказал о реконструкции школы в районе Коптево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реконструкция школы № 1576 в Коптеве будет завершена к новому учебному году, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он отметил, что здание на улице Большой Академической было возведено более 30 лет назад, теперь его модернизируют по программе "Моя школа". В частности, будут обновлены фасад и кровля, а также инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, внутренняя отделка.

Помимо этого, специалисты благоустроят пришкольную территорию – появятся детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, места для парковки велосипедов и самокатов. Ученики 1–11-х классов смогут учиться в современных и комфортных условиях.

Мэр добавил, что в Коптеве также реконструируют школу № 1223 на улице Михалковской, 13А. Она тоже откроется 1 сентября.

В то же время в районе активно идет реновация – в программу включены 123 дома, а новые квартиры получит почти каждый четвертый житель района. Один из готовых ЖК расположен в 3-м Михайловском переулке, рядом со станцией МЦК "Коптево" и прочими социальными отремобъектами.

Градоначальник подчеркнул, что по программе благоустройства "Мой район" было многое сделано. В частности, МЦД-2 и МЦД-3 – пассажиров принимают станция "Красный Балтиец" и городской вокзал Лихоборы.

"Новые возможности для поездок дал МСД, соединeнный с Северо-Западной хордой. В дальнейших планах – строительство путепровода над путями МЦД-2. Он свяжет улицы Приорова и 8 Марта – районы Коптево и Аэропорт", – отметил Собянин.

В рамках модернизации также была проведена комплексная реконструкция трeх филиалов поликлиник, открыт общественный центр "Рассвет" и отремонтирован "Класс-центр", а для детской школы искусств № 6 закуплены инструменты. Для старшего поколения в проезде Черепановых был создан центр "Московское долголетие".

Ранее мэр рассказал, что в Гольянове развивается социальная и городская инфраструктура. Большое внимание уделяется созданию комфортной городской среды: завершена реконструкция поликлиник, продолжается обновление школ, а также ведется благоустройство дорог, скверов и дворов.

