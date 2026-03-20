Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
20 марта, 14:33

Город

Сокодвижение у берез началось в парке "Лосиный остров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сокодвижение у берез началось в национальном парке "Лосиный остров", сообщила пресс-служба нацпарка.

"Как только среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне плюс 6–8, прогревается почва, корни березы "просыпаются" и начинают активно всасывать воду с минеральными веществами. В образовательной ткани клетки делятся, ткани насыщаются влагой, а запасы крахмала превращаются в сахара – источник энергии для роста листьев", – указали в парке.

Однако в этот период дерево особенно уязвимо – повреждение коры вызывает потерю сока, и из надреза может вытечь до 2,5 литра жидкости. Из-за этого нарушается транспортировка воды и питательных веществ, поэтому ветки выше такого ранения могут усохнуть. Кроме того, рана пропускает грибки и вредителей.

В пресс-службе подчеркнули, что на территории парка запрещен сбор березового сока, поскольку это нарушает экосистему, а также влечет за собой административную ответственность.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что березовым соком стоит умываться, поскольку это благотворно влияет на кожу. Также в березовом соке много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения и замедляют процесс старения.

Плюс он стимулирует работу ЖКТ, так как содержит органические кислоты. Помимо этого, напиток тонизирует организм, благодаря чему легче "перестраиваться" с зимнего сезона на весенний.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика