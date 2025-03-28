Диетолог Дюваль объяснила, почему полезно умываться березовым соком

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Березовым соком стоит умываться, так как это благотворно влияет на кожу. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По словам эксперта, сбор березового сока начинается в конце марта и длится две-три недели.

"В нем много витаминов группы В, С, кальция, магния, калия, железа и других микроэлементов. Напиток поддерживает иммунитет, улучшает обмен веществ и полезен для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у березового сока хороший мочегонный эффект, поэтому он выводит из организма токсины и излишки жидкости. Это улучшает работу почек и снимает отеки", – отметила специалист.

Также в березовом соке много антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения и замедляют процесс старения. Плюс он стимулирует работу ЖКТ, так как содержит органические кислоты. Помимо этого, напиток тонизирует организм, благодаря чему легче "перестраиваться" с зимнего сезона на весенний.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Есть еще одно уникальное свойство – им можно умываться. Березовый сок увлажняет кожу, придает ей свежесть, поддерживает упругость и витаминизирует.

Однако важно учитывать, что собранный сок хранится недолго: он принесет наибольшую пользу, если выпить его в течение двух часов после сбора. В холодильнике напиток хранится до 48 часов, а в замороженном виде – три-шесть месяцев. Также сок можно ферментировать и получить из него обогащенный полезными бактериями березовый квас. Такой напиток улучшает состояние кишечника, добавила врач.

Когда человек пробует напиток впервые, диетолог рекомендовала начать с одного стакана. Если вдруг проявится индивидуальная непереносимость, от него следует отказаться. А если все хорошо, разрешено выпивать до трех стаканов в день, отметила Анжелика Дюваль.

"При этом он противопоказан при сахарном диабете и в период обострения заболеваний ЖКТ – гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки", – заключила эксперт.

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