Диетолог Дюваль назвала топ продуктов для профилактики диабета

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Употребление овощей, фруктов, ягод, цельнозерновых круп, рыбы, морепродуктов и специй может помочь в профилактике диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Для снижения риска развития заболевания специалист посоветовала подходить к вопросу комплексно. Важно контролировать вес и максимально снизить нагрузку на поджелудочную железу – отказаться от газированных напитков, алкоголя, шоколада, батончиков.

"Стоит обратить внимание на зеленые листовые овощи – шпинат, брокколи, капусту. Они содержат антиоксиданты и витамины, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови", – указала эксперт.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Если вы начинаете контролировать уровень сахара, это не значит, что нужно убрать вообще все сладкое из своего рациона. Стоит отказаться лишь от фабричного. Сахар нужен для работы нашего мозга, поэтому можно обратить внимание на его природные источники – фрукты и ягоды. Они защищают клетки от окислительного стресса и за счет клетчатки уровень сахара в крови сильно не поднимается.

Помимо этого, специалист посоветовала заменить каши быстрого приготовления на цельнозерновые – коричневый рис, гречку, овес и киноа.

"Если вы варите овсянку, то за счет большого количества пищевых волокон она медленно отдает свои сахара. Если вы используете кашу быстрого заваривания, то это большое количество сахара, который сразу же поступает в кровь, то есть нагружает поджелудочную", – пояснила Дюваль.

Также стоит включить в рацион бобовые – чечевицу, фасоль, нут и горох. По словам диетолога, они тоже содержат большое количество сложных углеводов и белков, которые неспешно усваиваются и медленно отдают сахара.



Анжелика Дюваль врач-диетолог Рыба и морепродукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и улучшают чувствительность клеток к инсулину.

Особое место в рационе стоит уделить специям и пряностям. Куркума, имбирь и корица обладают противовоспалительными свойствами и снижают уровень сахара в крови, отметила врач.

Рыбу специалист посоветовала употреблять 3–4 раза в неделю в количестве 200 граммов. Также она дала совет по употреблению овощей, фруктов и ягод.

"На завтрак можно съедать 100 граммов любых фруктов или ягод. На перекус можно взять один любой фрукт – яблоко, грушу, апельсин, киви или хурму. На обед 50% тарелки должно состоять из овощей. На ужин мы можем позволить себе приготовленные тушеные овощи и дополнить их белком. Такое количество будет нормально для здорового рациона", – указала специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что лишний вес негативно сказывается на здоровье пожилых людей. Он повышает нагрузку на суставы, провоцирует болезни сердца и развитие диабета.

