Диетолог Арзамасцев назвал топ продуктов для профилактики деменции

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Овощи, фрукты, жирная рыба, орехи и оливковое масло могут помочь в профилактики деменции. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, для снижения риска развития заболевания необходимо употреблять продукты, которые положительно влияют на работу мозга.

"Овощи и фрукты богаты антиоксидантами, которые замедляют процесс старения. Причем чем более разнообразными они будут, тем лучше. В день достаточно есть порядка 400 граммов овощей и один фрукт", – указал специалист.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Поскольку мозг содержит в себе достаточно большое количество жиров, можно присмотреться к продуктам с омега-3 жирными кислотами – это жирная рыба, орехи и оливковое масло.

Диетолог порекомендовал есть 150–200 граммов рыбы и 20–30 граммов орехов три-четыре раза в неделю. Также можно ежедневно добавлять в овощные салаты 7–12 граммов оливкового масла.

Ранее россиян предупредили, что употребление жирного мяса и фастфуда может ухудшить слух. Подобная пища повышает риск развития такого заболевания, как атеросклероз, при котором у человека страдают сосуды и нарушается кровоснабжение слухового аппарата. Вредными для ушей также считаются сладости. Они способствуют развитию диабета, который влечет за собой разрушение клеток мозга и слухового аппарата.

