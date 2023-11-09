09 ноября, 08:00Общество
Врач назвала продукты, которые ухудшают слух
Фото: depositphotos/arskajuhani
Употребление сладких и жирных продуктов может ухудшить слух. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Жирное мясо, фастфуд способствуют развитию атеросклероза. При таком заболевании нарушается кровоснабжение слухового аппарата, страдают сосуды, и человек начинает хуже слышать", – указала эксперт.
Также негативное воздействие на работу уха оказывает злоупотребление сахаром, сладкой выпечкой и быстрорастворимыми кашами, подчеркнула Соломатина.
Ранее россиянам рассказали, какие недуги сопровождаются появлением шума в ушах. Неприятный симптом может наблюдаться при неврите слухового нерва, гипертонии и болезни Меньера, для которой характерно чрезмерное скопление жидкости в полостях внутреннего уха.
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