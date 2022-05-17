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Врач рассказал, о каких болезнях предупреждает звон в ушах

"Невосполнимые повреждения": о каких болезнях предупреждает звон в ушах
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/casanowe1

Звон в ушах может появляться у человека при болезни Меньера, неврите слухового нерва и гипертонии. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Эксперт предупреждает, что если неприятные звуки сопровождаются головокружением и снижением слуха, то такая симптоматика может говорить о болезни Меньера. Это заболевание внутреннего уха, которое характеризуется чрезмерным скоплением внутренней жидкости в его полостях.

Другая причина звона в ушах – неврит слухового нерва, когда воспаляется сам слуховой нерв, продолжает Хухрев. При появлении звона в ушах эксперт советует как можно быстрее обратиться к врачу, иначе можно упустить драгоценное время.

Воспаление слухового нерва можно вылечить, как правило, в первые две недели. Если мы вовремя дадим лекарства, такому человеку мы можем сохранить и слух, и убрать звон. А если припоздниться, то нерв может уже претерпеть невосполнимые повреждения, такого пациента уже лечить потом очень тяжело, а иногда и невозможно.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Кроме того, звон в ушах может появляться при гипертонии. Но это происходит не у всех, продолжает Хухрев. "Это совершенно непредсказуемо, потому что у половины людей с давлением это бывает, а у половины нет", – заключил специалист.

Ранее россиян предупредили, что о серьезных заболеваниях иногда сигнализирует ощущение кома в горле. В частности, этот симптом может говорить об увеличении щитовидной железы или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Вызывать ком в горле также способны заболевания шейного отдела позвоночника, ларингит, тонзиллит, фарингит. Кроме того, появление доброкачественных и злокачественных новообразований.

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