Врач рассказал, о каких болезнях предупреждает звон в ушах

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Звон в ушах может появляться у человека при болезни Меньера, неврите слухового нерва и гипертонии. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Эксперт предупреждает, что если неприятные звуки сопровождаются головокружением и снижением слуха, то такая симптоматика может говорить о болезни Меньера. Это заболевание внутреннего уха, которое характеризуется чрезмерным скоплением внутренней жидкости в его полостях.
Другая причина звона в ушах – неврит слухового нерва, когда воспаляется сам слуховой нерв, продолжает Хухрев. При появлении звона в ушах эксперт советует как можно быстрее обратиться к врачу, иначе можно упустить драгоценное время.
Кроме того, звон в ушах может появляться при гипертонии. Но это происходит не у всех, продолжает Хухрев. "Это совершенно непредсказуемо, потому что у половины людей с давлением это бывает, а у половины нет", – заключил специалист.
Ранее россиян предупредили, что о серьезных заболеваниях иногда сигнализирует ощущение кома в горле. В частности, этот симптом может говорить об увеличении щитовидной железы или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Вызывать ком в горле также способны заболевания шейного отдела позвоночника, ларингит, тонзиллит, фарингит. Кроме того, появление доброкачественных и злокачественных новообразований.
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