Оториноларинголог рассказал, о каких болезнях говорит ощущение кома в горле

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Врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Эмиль Аветисян рассказал Москве 24, что ощущение кома в горле может говорить о наличии серьезных заболеваний.

По словам эксперта, одна из возможных причин такого недомогания – увеличение щитовидной железы. При появлении кома в горле он советует не ставить себе диагноз, а обратиться к специалисту и сдать анализ на гормоны щитовидной железы.





Эмиль Аветисян врач-оториноларинголог Еще одна причина – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. В этом случае содержимое желудка поднимается выше через пищевод и может доходить до глотки и даже гортани и при этом раздражать слизистую оболочку, потому что слизистая выше желудка не приспособлена для контакта с кислотным содержимым. И там будет, образно говоря, химический ожог, и возникает ком в горле.

Заболевания шейного отдела позвоночника тоже могут вызывать ком в горле, уточнил эксперт.

"Между позвонками проходят корешки нервов, и сдавление той или иной пары в шейном отделе может сопровождаться симптомом комка в горле. Необходимо сделать рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и обратиться к врачу-неврологу", – добавил Аветисян в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, ком в горле может появляться при тонзиллите, фарингите, ларингите, а также при доброкачественных и злокачественных новообразованиях, в том числе и раке гортани, отметил специалист.

Еще одна причина неприятных ощущений в горле – аллергическая реакция, рассказывает Аветисян. "Она может проявляться отеком слизистых оболочек, в том числе глотки и гортани. Поэтому это может ощущаться как ком в горле", – указал специалист.





Эмиль Аветисян врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Если вы четко видите связь с тем, что это может быть аллергия, можно выпить таблетку антигистаминного препарата. Но, если ком в горле не проходит, нужно обращаться к врачу.

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