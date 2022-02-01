Оториноларинголог рассказал, о каких болезнях говорит ощущение кома в горле

Фото: depositphotos/IgorVetushko
Врач-оториноларинголог, фониатр, кандидат медицинских наук Эмиль Аветисян рассказал Москве 24, что ощущение кома в горле может говорить о наличии серьезных заболеваний.
По словам эксперта, одна из возможных причин такого недомогания – увеличение щитовидной железы. При появлении кома в горле он советует не ставить себе диагноз, а обратиться к специалисту и сдать анализ на гормоны щитовидной железы.
Заболевания шейного отдела позвоночника тоже могут вызывать ком в горле, уточнил эксперт.
"Между позвонками проходят корешки нервов, и сдавление той или иной пары в шейном отделе может сопровождаться симптомом комка в горле. Необходимо сделать рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами и обратиться к врачу-неврологу", – добавил Аветисян в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, ком в горле может появляться при тонзиллите, фарингите, ларингите, а также при доброкачественных и злокачественных новообразованиях, в том числе и раке гортани, отметил специалист.
Еще одна причина неприятных ощущений в горле – аллергическая реакция, рассказывает Аветисян. "Она может проявляться отеком слизистых оболочек, в том числе глотки и гортани. Поэтому это может ощущаться как ком в горле", – указал специалист.
Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Федор Черноусов рассказал о необычных причинах изжоги. По словам эксперта, она может возникнуть из-за туго застегнутого ремня и употребления кофе. Кроме того, изжога может появиться при ожирении и на последних месяцах беременности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: