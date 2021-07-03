Врач рассказал, какие необычные причины могут спровоцировать изжогу

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Федор Черноусов рассказал Москве 24, какие необычные причины могут спровоцировать изжогу.

Специалист объяснил, что при изжоге содержимое желудка вместе с желудочным соком забрасывается в пищевод, который для этого не приспособлен, поэтому он обжигается.

По словам Черноусова, одним из продуктов, который может провоцировать изжогу, является кофе.





Федор Черноусов врач-гастроэнтеролог Кофе может вызвать изжогу, если есть какие-то проблемы с желудком или двенадцатиперстной кишкой. Потому что кофе вызывает усиленное выделение соляной кислоты. Ее переизбыток может попасть в пищевод.

Одной из необычных причин изжоги может быть и туго застегнутый ремень. "Если девушка хочет сделать себе очень узкую талию и застегивает туго ремень, она этим самым повышает внутрибрюшное давление, и у нее может быть изжога", – сообщил Черноусов.

Ожирение также может послужить причиной для проблем с желудочно-кишечным трактом, указывает специалист.





Федор Черноусов врач-гастроэнтеролог Когда очень большой живот, увеличивается внутрибрюшное давление, могут быть забросы из желудка в пищевод.

Также изжога может возникать у женщин на последних месяцах беременности, когда ребенок уже очень большой и давит на внутренние органы, отметил врач.

Если изжога возникает редко, например раз в месяц, Черноусов советует принимать антацидные препараты (лекарства от изжоги). Но если проблема появляется довольно часто, нужно пройти обследование и понять ее причину, подчеркивает специалист.





Федор Черноусов врач-гастроэнтеролог Бесконтрольный прием антацидных препаратов может вызывать негативные последствия для организма. Эти препараты содержат кальций, и если бесконтрольно и долго их принимать, это может спровоцировать камни в почках.



Он добавил, что есть препараты, содержащие алюминий. При длительном приеме такие средства могут ухудшать всасываемость фосфора. В свою очередь, по словам эксперта, это негативно влияет на здоровье. В частности, может вызвать осложнения, связанные с недостатком фосфора в организме. Например, ослабление костей, говорит врач.

Черноусов напомнил, что у изжоги могут быть и более серьезные причины, например обострение гастрита, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Спровоцировать недуг способны и онкологические заболевания, например рак желудка. Врач подчеркнул, что в этом случае необходимо проконсультироваться со специалистом, обследоваться и уже потом лечить причину изжоги.

