Врач рассказал, какие необычные причины могут спровоцировать изжогу

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Федор Черноусов рассказал Москве 24, какие необычные причины могут спровоцировать изжогу.
Специалист объяснил, что при изжоге содержимое желудка вместе с желудочным соком забрасывается в пищевод, который для этого не приспособлен, поэтому он обжигается.
По словам Черноусова, одним из продуктов, который может провоцировать изжогу, является кофе.
Одной из необычных причин изжоги может быть и туго застегнутый ремень. "Если девушка хочет сделать себе очень узкую талию и застегивает туго ремень, она этим самым повышает внутрибрюшное давление, и у нее может быть изжога", – сообщил Черноусов.
Ожирение также может послужить причиной для проблем с желудочно-кишечным трактом, указывает специалист.
Также изжога может возникать у женщин на последних месяцах беременности, когда ребенок уже очень большой и давит на внутренние органы, отметил врач.
Если изжога возникает редко, например раз в месяц, Черноусов советует принимать антацидные препараты (лекарства от изжоги). Но если проблема появляется довольно часто, нужно пройти обследование и понять ее причину, подчеркивает специалист.
Он добавил, что есть препараты, содержащие алюминий. При длительном приеме такие средства могут ухудшать всасываемость фосфора. В свою очередь, по словам эксперта, это негативно влияет на здоровье. В частности, может вызвать осложнения, связанные с недостатком фосфора в организме. Например, ослабление костей, говорит врач.
Черноусов напомнил, что у изжоги могут быть и более серьезные причины, например обострение гастрита, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Спровоцировать недуг способны и онкологические заболевания, например рак желудка. Врач подчеркнул, что в этом случае необходимо проконсультироваться со специалистом, обследоваться и уже потом лечить причину изжоги.
"Доктор 24": необычные причины изжоги
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