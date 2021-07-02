Врач рассказала, как избавиться от насморка без лекарств

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Врач-отоларинголог Алена Веревкина рассказала, что насморк не так опасен, поскольку является защитой для слизистой. Она назвала простые способы избавления от него, сообщает РИА Новости.
"Причинами насморка могут быть вирусная или бактериальная инфекция, аллергическая реакция, сухой воздух с большим количеством пыли. Во всех случаях лечение одинаково: промывать нос солевым раствором, удалять выделения из носа", – отметила она.
Врач подчеркнула, что две чашки горячего чая с малиной могут спасти при первых признаках простуды и насморке. Также подойдут напиток с липовым цветом и лимоном либо горячее молоко с медом и небольшим количеством соды. Она рекомендовала больше пить и регулярно проветривать помещение. Веревкина также рассказала об эффективности горчицы.
"Наденьте на ноги хлопчатобумажные носки, насыпьте в них сухой горчицы, наденьте сверху еще пару шерстяных носков и походите так от трех до шести часов, а лучше ложитесь спать", – пояснила она.
Кроме того, специалист посоветовала утром и вечером делать паровые ингаляции, время процедуры не должно превышать 15 минут.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, какие лекарства следует брать с собой в отпуск.
По его словам, при себе надо иметь препараты, которые человек принимает постоянно. Также нужно взять медикаменты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний, средства от диареи, сорбенты и ферментные средства.
"Доктор 24": вся правда о насморке
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