Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

Фото: depositphotos/CITAlliance
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, какие лекарства следует брать с собой в отпуск, передает РИА Новости.
В первую очередь при себе надо иметь лекарства, которые человек принимает постоянно. Также нужно взять препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний, средства от диареи, сорбенты и ферментные средства
Также, по словам Тяжельникова, могут понадобиться симптоматические препараты – от насморка, боли в горле и жаропонижающие. Если заболит зуб либо голова, пригодятся обезболивающие препараты. Также с собой надо иметь антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.
При травмах могут потребоваться йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Обязательно надо взять средства от загара и солнечных ожогов.
Ранее российские разработчики создали автоматическое устройство для подачи таблеток и витаминов, которое позволяет упростить контроль приема лекарственных средств.
В каждый цилиндр устройства можно поместить норму лекарств или витаминов на две недели или месяц, после чего настроить дозировку и время приема через мобильное приложение. Когда наступает время пить таблетку, на телефон пациента или его близких приходит уведомление, а сам гаджет издает звук-напоминание. Если препарат не принят, что определяется с помощью датчиков, приложение присылает оповещение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: