Врач рассказал, какие лекарства необходимо взять с собой в отпуск

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, какие лекарства следует брать с собой в отпуск, передает РИА Новости.

В первую очередь при себе надо иметь лекарства, которые человек принимает постоянно. Также нужно взять препараты, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний, средства от диареи, сорбенты и ферментные средства

Также, по словам Тяжельникова, могут понадобиться симптоматические препараты – от насморка, боли в горле и жаропонижающие. Если заболит зуб либо голова, пригодятся обезболивающие препараты. Также с собой надо иметь антигистаминные средства, даже если человек ранее никогда не страдал аллергией.

При травмах могут потребоваться йод, хлоргексидин для промывания и дезинфекции ран, бинт, бактерицидный пластырь. Обязательно надо взять средства от загара и солнечных ожогов.

Ранее российские разработчики создали автоматическое устройство для подачи таблеток и витаминов, которое позволяет упростить контроль приема лекарственных средств.

В каждый цилиндр устройства можно поместить норму лекарств или витаминов на две недели или месяц, после чего настроить дозировку и время приема через мобильное приложение. Когда наступает время пить таблетку, на телефон пациента или его близких приходит уведомление, а сам гаджет издает звук-напоминание. Если препарат не принят, что определяется с помощью датчиков, приложение присылает оповещение.