Олег Леонов: браслеты безопасности помогут при поиске людей с аутизмом

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и эксперт по безопасности Олег Леонов предложил использовать браслеты безопасности для поиска потерявшихся людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

На чипе такого браслета хранится информация о ФИО, адресе проживания, контактах близких людей и данные о болезни. Любой прохожий может его отсканировать с помощью смартфона и сообщить о потерянном человеке в полицию или связаться с горячей линией "Лиза Алерт". Леонов также предложил создать единую базу неизвестных пациентов, чтобы родственники пропавших могли искать их по особым приметам.

"Люди с РАС совсем по-другому ведут себя в жизни и в городе, поэтому и теряются совсем иначе, чем обычные люди. В нашем отряде "Лиза Алерт" есть волонтеры, которые специализируются именно на таких поисках", – пояснил он.

Между тем он напомнил о работе проекта "Аутизм и правосудие", задача которого научить представителей правоохранительных органов правильному обращению с людьми с ментальными расстройствами.

Браслет безопасности представили еще 5 апреля. Тогда его предполагалось использовать для поиска детей, пожилых людей и тех, чья профессия связана с риском. Он хранит не только данные об имени и адресе проживания своего владельца, но и сведения о заболеваниях и лекарствах, которые человеку необходимо принимать.

