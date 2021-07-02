Врач рассказала, чем полезны прогулки босиком

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева рассказала Москве 24, какую пользу несут прогулки босиком.
По словам специалиста, во время босых прогулок полезно ходить по песку и другим натуральным поверхностям.
"Песок может принимать форму стопы, таким образом, создается возвращение стопы к ее натуральной естественной форме. Производится так называемый микромассаж благодаря тому, что песок неоднородный: там есть более крупные и более мелкие частицы. Благодаря всему этому мы можем массировать стопу во всех ее зонах", – пояснила врач.
Также специалист посоветовала ходить по камням. При этом они должны быть неострыми, чтобы не повредить кожный покров на стопе, подчеркнула Баракшаева.
Если ходить по мокрой траве, то это будет дополнительным фактором закаливания и профилактикой любых простудных заболеваний, добавила собеседница Москвы 24.
"Также можно ходить босиком по асфальту, если в этом есть необходимость, но лучше выбирать естественные поверхности", – отметила она.
Кроме того, Баракшаева рассказала, как можно в домашних условиях сделать микромассаж стоп. По ее словам, для этого необходимо насыпать любое неочищенное зерно – овес или гречиху – в поддон и ходить по ним в течение 15 минут. Но такую прогулку нужно чередовать с отдыхом для стоп на чем-то мягком, например на паралоне, заключила врач.
Ранее рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал, как массаж помогает улучшить работу головного мозга. По его словам, массирование кистей рук и стоп нормализует мозговое кровообращение, артериальное давление, снимает стресс и нервное напряжение. А для профилактики инсультов или при спутанном сознании в этих областях используется иглоукалывание.
"Доктор 24": ходьба босиком
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