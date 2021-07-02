Врач рассказала, чем полезны прогулки босиком

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Врач-рефлексотерапевт Ольга Баракшаева рассказала Москве 24, какую пользу несут прогулки босиком.

По словам специалиста, во время босых прогулок полезно ходить по песку и другим натуральным поверхностям.

"Песок может принимать форму стопы, таким образом, создается возвращение стопы к ее натуральной естественной форме. Производится так называемый микромассаж благодаря тому, что песок неоднородный: там есть более крупные и более мелкие частицы. Благодаря всему этому мы можем массировать стопу во всех ее зонах", – пояснила врач.

Также специалист посоветовала ходить по камням. При этом они должны быть неострыми, чтобы не повредить кожный покров на стопе, подчеркнула Баракшаева.





Ольга Баракшаева врач-рефлексотерапевт На улице вы можете ходить босиком и делать такой микромассаж. Это полезно и действительно благотворно влияет на весь организм в целом. Также босая ходьба позволяет мышцам быть в тонусе и является профилактикой плоскостопия.

Если ходить по мокрой траве, то это будет дополнительным фактором закаливания и профилактикой любых простудных заболеваний, добавила собеседница Москвы 24.

"Также можно ходить босиком по асфальту, если в этом есть необходимость, но лучше выбирать естественные поверхности", – отметила она.

Кроме того, Баракшаева рассказала, как можно в домашних условиях сделать микромассаж стоп. По ее словам, для этого необходимо насыпать любое неочищенное зерно – овес или гречиху – в поддон и ходить по ним в течение 15 минут. Но такую прогулку нужно чередовать с отдыхом для стоп на чем-то мягком, например на паралоне, заключила врач.

Ранее рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал, как массаж помогает улучшить работу головного мозга. По его словам, массирование кистей рук и стоп нормализует мозговое кровообращение, артериальное давление, снимает стресс и нервное напряжение. А для профилактики инсультов или при спутанном сознании в этих областях используется иглоукалывание.

